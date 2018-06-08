Под кого будет творить Основной Закон Конституционная ассамблея

Президент взялся за Конституцию. Казалось бы, зачем действующей власти заниматься конституционной реформой, если эта власть и так успешно вернула себе полномочия Основного Закона 1996 года руками Конституционного суда? Но хочется в глазах Запада выглядеть, по крайней мере, легитимно. А шаг КС в свое время вызывал достаточно критическую реакцию европейских институтов. И самый авторитетный орган по вопросам конституционного права в Европе – Венецианская комиссия – четко заявил, что решение Конституционного суда “ставит вопрос о легитимности действий в прошлом, поскольку институты Украины работали на протяжении нескольких лет на основе конституционных норм, позже признанных неконституционными. Это также ставит вопрос легитимности относительно действующих институтов, поскольку и Президент, и парламент были избраны в соответствии с конституционными нормами, которые больше не признаются действительными. Президент Украины после этого решения имеет намного больше полномочий, чем могли предвидеть избиратели, когда он избирался. Деятельность основных государственных органов в данное время базируется на основе правил, измененных судом, а не на правилах, измененных демократическим легитимным органом”.

Поэтому на Банковой решили, что нужно внести изменения в Конституцию вроде бы конституционным способом, чтобы не было сомнений в легитимности власти. И на прошлой неделе Виктор Янукович подписал указ о формировании Конституционной ассамблеи. По идее Банковой, изменения к Основному Закону подготовят 100 авторитетных украинцев, сведущих в области права и создания государства, но не состоящих на госслужбе.

Кто и зачем будет менять Конституцию? Так кто и зачем будет менять Основной Закон Украины?

– Изменения в Конституцию действительно необходимо вносить. В нынешнем состоянии конституционной материи мы дальше двигаться в демократическом европейском измерении не можем, – рассказывает один из “родителей” первой Конституции Украины, соратник активного “регионала” Владимира Сивковича - Виктор Мусияка. – Конституция 1996 года принималась в условиях больших внутренних и внешних опасностей, когда нам необходимо было получить новое государство и нужно было создать, сохранить и использовать соответствующую концентрацию власти. Этот период прошел. Сейчас Конституция, которая закрепляет порядок достаточно жесткой президентской власти, авторитарный режим, – это не проевропейский путь развития государства. Власти придется идти на то, чтобы демократизовать всю систему власти, органов самоуправления, которые фактически уничтожены сегодня с точки зрения права. Есть и масса других вещей, которые необходимо подправить.

Инициатором создания Конституционной ассамблеи официально выступил первый президент Украины Леонид Кравчук еще в начале 2010 года. Собственно, он и стал руководителем рабочей группы, которая занялась подготовкой будущей ассамблеи. Однако, по словам Мусияки, идея Конституционной ассамблеи исходила не от Леонида Макаровича.

– Формирование такой ассамблеи до сих пор предлагалось разными общественными организациями. Речь шла об органе, который должен был бы подкорректировать Основной Закон. Чтобы в эту Ассамблею избирались специалисты таким способом, как, скажем, в Верховную Раду, и они имели бы только полномочия на подготовку изменений в Конституцию и прекратили свое существование, когда завершится процесс принятия этих изменений.

Но идея избрания членов Конституционной ассамблеи по принципу выборов нардепов не прошла. Конституционную ассамблею решили создавать под крылом президента Януковича и его же указом.

– Кто был против формата избрания членов КА? – поинтересовались мы у Виктора Лаврентьевича.

– Не знаю. Наверно, были какие-то дискуссии в научно-экспертной группе. Я был в группе консультантов при Институте государства и права, которая помогала готовить эти документы.

В соответствии с президентским указом, сотня будущих членов Конституционной ассамблеи должна быть сформирована до 16 апреля 2012 года. Предусмотрено, чтобы не менее половины от ее состава составляли ученые-конституционалисты и другие специалисты в отрасли права. Предложения относительно трети кандидатур персонального состава КА (34 лица), одобренные большинством голосов от общего состава научно-экспертной группы, вносятся президенту. А предложения относительно двух третей от персонального состава Ассамблеи (66 лиц) вносят Януковичу непосредственно разные общественные организации, аналитические центры, политические силы. Например, 14 кандидатур должно предложить Национальная академия наук.

Позиция оппозиции

Кроме ученых-конституционалистов и других специалистов-законодателей, предполагается, что делегировать своего кандидата в Конституционную ассамблею может каждая фракция и группа в парламенте и ряд политических партий, которые имеют достаточную поддержку населения. В концепции формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи названы и БЮТ, и НУ-НС, и «Фронт Перемен», и Всеукраинское объединение «Свобода», и “УДАР”...

Но готова ли оппозиция менять Основной Закон вместе с властью?

– Изменения в Конституцию – это одна из самых тонких вещей, которые есть в системе законотворчества, – рассказывает народный депутат от БЮТ Игорь Грынив. – Недаром так сильно защищена Конституция от возможности внесения изменений. Это такой документ, который нужно менять очень редко. И если уж менять – то менять концептуально. У нас каждый президент под завершение своих полномочий пробует приспособить Конституцию под себя: или выдумывает себе должность в новой Конституции, или хочет так перераспределить полномочия, чтобы опять остаться у власти. То, что делает сегодня Янукович, – явно имеет характер легитимизации, сохранения его полномочий через фактически ликвидацию должности президента. Есть такое недоверие: то, что пробует делать через ассамблею Янукович, – это просто попытка как угодно - не мытьем, так катаньем остаться у власти. При таких условиях наша фракция (хотя думаю, что и вся оппозиция) играть с ним в эту игру не будет.

По словам Грынива, виденье изменений к конституции в БЮТ очень простое: ключевые вопросы выносятся на референдум. Сначала советуются с людьми, а когда уже есть концепция – за работу берутся законодатели-специалисты, которые должны отработать юридическую технику.

– Изменения в Конституцию готовятся президентом Януковичем исключительно для того, чтобы остаться во власти и после 2015 года, – говорит глава партии «Фронт Перемен» Арсений Яценюк. – Он прекрасно понимает, что выиграть следующие президентские выборы у него шансов нет, если дела в стране так будут идти и дальше. Потому придумывает механизм, который поможет ему остаться президентом.

По его мнению, привлечение в Конституционную ассамблею оппозиционных сил нужно власти не для реального обсуждения изменений, а лишь для создания видимости обсуждения и легализации этого процесса перед Западом.

– Начать процесс изменений должна Конституционная ассамблея не имени президента Януковича, а имени народа Украины. Она должна представить общественное и экспертное мнение, а не обосновать желание президента оставаться у власти пожизненно, – отмечает Яценюк.

ВО “Свобода” планирует согласовать позицию с другими оппозиционными силами, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре.

– По мнению “Свободы”, Конституцию нужно принимать путем общенационального референдума, – говорит лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок. – Конституция, конечно, нуждается в совершенствовании. Но она должна была бы приниматься всенародно. Мы понимаем, для чего создается эта Конституционная ассамблея. Для этой власти украинофобов важно поменять Конституцию Украины, чтобы обеспечить голосование за кандидатуру президента не всенародно, а в парламенте. Идея якобы демократического принятия Конституции, якобы введение в эту ассамблею представителей разных политических партий и общественных организаций – это попытка поиграть в демократию с украинским обществом. Но Януковичу и этой власти никто уже не верит.

Тягнибок отмечает, что “Свобода” еще в 2007 году предложила проект Основного Закона. “И мы готовы отстаивать в том числе и наш вариант Конституции”, – говорит политик.

Партия “Удар” тоже решила обратиться к коллегам из оппозиционного лагеря, чтобы выработать общее решение относительно участия или неучастия в работе КА.

«Если представители оппозиции смогут донести общую позицию относительно совершенствования Конституции и реально влиять на рабочий процесс по подготовке текста Основного Закона, тогда есть смысл присоединиться к этой работе. Если же власть в который раз предлагает оппозиции декоративную функцию и собирается через такое присутствие легитимизовать фарс, то мы не имеем права освящать своим присутствием работу Ассамблеи», – говорится в заявлении партии.

В “Ударе” также предостерегают, что через решение ассамблеи могут быть освящены изменения в Конституцию, которые позволят избирать Президента в парламенте.

– Если привлечение оппозиции к усовершенствованию Конституции является лишь хорошим, но пустым жестом власти, не рассчитанным на реальный результат и учет мнения оппозиции, то мы должны совместно отказаться от участия в этом фарсе, – говорится в обращении “Удара” к коллегам по демократическому лагерю.

Можно ли будет говорить о сбалансированности и объективности предложенных изменений в Конституцию, если оппозиция не будет принимать участия в их подготовке, поинтересовались мы у Леонида Кравчука.

– Если оппозиционные партии решат не принимать участия в Конституционной ассамблее – это их право, – говорит Леонид Макарович. – Но это совсем не значит, что большинство партийных структур и общественных организаций поступят так же. И это не значит, что тогда Конституционная ассамблея не будет легитимной. Президент легитимен, и он создает легитимную ассамблею. Другое дело, мы бы хотели, чтобы не было такого: ассамблея еще не начала работать, еще не проработала концепции, подхода к тем изменениям, которые нужно внести в Конституцию, а уже априори ее начнут бойкотировать. Это – не рациональный путь к изменениям.

Виктор Мусияка тоже убежден: когда есть хоть малейшие возможности влиять на ситуацию, которая развивается вокруг Основного Закона, – не нужно терять такой шанс.

– В ситуации, которая сложилась сегодня, можно было бы игнорировать все, что происходит по инициативе власти и президента. Но не думаю, что это дальновидная политика, – считает господин Мусияка. – Быть внутри процесса и пытаться влиять на него или информировать общество о том, что там происходит, какие идеи реализуются, – это значительно лучше, чем стоять за пределами этого процесса. Участие в этом процессе никоим образом не унижает оппозицию. Она всегда сможет иметь слово, которое четко будет определять ее позицию.

Между тем, что напишет ассамблея и тем, что примет ВР, могут быть существенные разногласия В 2008 году тогдашний президент Виктор Ющенко тоже надумал менять Основной Закон и даже создал Национальный конституционный совет. Правда, впоследствии конституционная реформа Ющенко канула в Лету. Насколько жизнеспособным окажется творение Януковича?

– Ющенко создал Совет, который был аналогией комиссии ВР по подготовке конституционных изменений, - говорит Кравчук. - И этот Совет он сам же и возглавлял. Это был путь, как написать Конституцию для себя. Среди сил, которые задействованы в Конституционной ассамблее, не будет представителей непосредственной исполнительной власти, там не будет президента. Президент только создает ее, но участия в ней не принимает. Мы работаем с пониманием того, что Конституция должна быть написана для украинского народа.

По мнению Мусияки, готовить изменения в Конституцию ассамблея будет не меньше года, поэтому нынешний состав Верховной Рады не будет определять судьбу Основного Закона.

– Моя позиция такова: принимать окончательное решение относительно изменений в Конституцию этот состав парламента просто не имеет права. Вариант предложенных изменений должен быть вынесен новому составу ВР.

– На нынешний состав парламента мы даже не ориентировались, когда начинали работать над концепцией Конституционной ассамблеи, – заверяет и Леонид Кравчук. – Мы знали, что это длительный процесс. Мы хотим, чтобы прошли круглые столы, дискуссии, конференции, чтобы каждый человек, у которого есть знание или запас наработок относительно Конституции, мог подать свои изменения и дополнения в ассамблею. Я думаю, что это может быть весна 2014 года. Я был увлечен, как мы работали над концепцией подготовки Конституционной ассамблеи. Верю, что эти люди, связанные только с наукой, с практикой не служат партийным боссам, не напишут Конституцию для одного человека – президента ли, или еще кого-то. Они напишут изменения такие, как надо. Другое дело – как к этому отнесется новая Верховная Рада: с одобрением, или предпримет попытку написать свои изменения. Но это уже не мое дело. Мы сделаем то, что сможем сделать, мы подготовим, апробируем, проголосуем и обнародуем. Но Конституционная ассамблея не принимает Конституцию, принимает Верховная Рада. Между тем, что напишет ассамблея и тем, что будет принято ВР, – могут быть существенные разногласия.

Анна Ященко