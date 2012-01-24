Еврокомиссия: в вопросе отмены виз «хромают» три направления

Еврокомиссия обращает внимание на отсутствие прогресса Украины в выполнении заданий Плана действия по либерализации визового режима.

Об этом говорится в письме заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА в адрес первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА. Фотокопия письма опубликована «Украинской правдой».

Дипломат информирует, что МИД готовит вместе с евроструктурами вторую оценку прогресса Украины в выполнении первой фазы Плана действия по либерализации визового режима.

"В этом контексте Еврокомиссия и Европейская служба внешней деятельности обращают внимание на отсутствие прогресса в выполнении нескольких ключевых заданий, которые остаются в рамках Первой фазы плана, что может негативно отразиться на содержании окончательной редакции второй оценки", - отмечает П.КЛИМКИН.

По его словам, европейские чиновники зафиксировали отсутствие прогресса в трех направлениях: принятие закона, которым вводятся биометрические документы для выезда за границу; принятие закона о создании отдельного антикоррупционного органа; утверждение Стратегии борьбы с дискриминацией в Украине и принятие отдельного антидискриминационного закона.

Еврочиновники, по словам П.КЛИМКИНА, отмечают, что "заключение о завершении имплементации Украиной первой фазы Плана действий и сроках перехода к его второй фазе будет зависеть от темпов и полноты выполнения упомянутых заданий".

По информации «Украинской правды», все три пункта, где Еврокомиссия зафиксировала отсутствие прогресса, находятся в сфере компетенции Министерства юстиции.

Так, по указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Минюст должен был еще до 1 декабря 2011 года внести проект закона о специально уполномоченном органе по вопросам антикоррупционной политики.

Внесение проекта указа об утверждении Стратегии борьбы с дискриминацией также отнесено к Минюсту по плану действия относительно либерализации визового режима.

Кроме того, Минюст был главным лоббистом ветирования закона о биометрических паспортах.