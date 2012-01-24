Климович: у меня очень мало симпатий к Луценко, но я буду говорить правду

Факт отравления в 2004 году кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО доказан и не подвергается сомнению.

Об этом сегодня на допросе в Печерском районном суде г. Киева, давая показания в рамках обвинения, выдвинутого экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО относительно незаконного продолжения оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, заявила бывший руководитель следственно-оперативной группы Генпрокуратуры по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ.

«Хочу акцентировать внимание, что преступление в отношении ЮЩЕНКО было совершено, и факт его отравления доказан и не нуждается в доказательстве на сегодняшний день», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

Она рассказала, что 7 сентября 2007 года перешла на должность старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры, и по поручению генпрокурора возглавила следственно-оперативную группу по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

По словам Г.КЛИМОВИЧ, с ее приходом в группу, ее состав был полностью обновлен, поскольку к тому моменту этой группы практически не существовало. Как отметила Г.КЛИМОВИЧ, по ее инициативе в состав этой группы были включены работники МВД, поскольку до этого в группе работали сотрудники СБУ, а поскольку проверялась информация о причастности к отравлению В.ЮЩЕНКО сотрудников Службы безопасности, она критически относилась к обеспечению объективности расследования.

Кроме того, продолжила Г.КЛИМОВИЧ, чтобы сделать невозможной утечки из дела информации, было принято решение максимально исключить переписку между Генпрокуратурой и МВД. Также был разработан план работы, версии и следственные действия под них.

Каждую пятницу, как отметила Г.КЛИМОВИЧ, она проводила совещания, на которых обсуждалось, что сделано по делу и что нужно сделать. «Вообще каждый следователь в группе не знал, что было у другого. Ни разу, никогда, ни на одном заслушивании ни в Генпрокуратуре, ни в моем кабинете не присутствовал ЛУЦЕНКО. Поверьте, я испытываю очень мало симпатии к Юрию Виталиевичу, но я буду говорить правду», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

При этом она отметила, что общалась с Ю.ЛУЦЕНКО только однажды, когда он был на допросе в Главном следственном управлении Генпрокуратуры на ул. Борисоглебской. Как объяснила Г.КЛИМОВИЧ, тогда она через своих охранников пригласила Ю.ЛУЦЕНКО зайти к ней. Она отметила, что знала, что Ю.ЛУЦЕНКО находится в хороших отношениях с народным депутатом Давидом ЖВАНИЕЙ, который не появлялся на допросы, а Ю.ЛУЦЕНКО, как она считала, мог его убедить прийти. По словам Г.КЛИМОВИЧ, во время того разговора Ю.ЛУЦЕНКО сказал ей, что он ни разу, никогда в жизни не коснется пальцем бумажки по этому делу, и этим будет заниматься его заместитель. «Я могу сказать, что ЛУЦЕНКО сдержал свое слово», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

Она также сообщила, что постоянно задавала темп работы работникам в своей группе, поскольку понимала необходимость раскрыть факт отравления В.ЮЩЕНКО. «Мы знали, что если изменится власть в Украине, довести толком это дело никто не даст. Собственно, так и произошло», - сказала она.

Продолжая тему, Г.КЛИМОВИЧ отметила, что поскольку она давала подписку о неразглашении информации по делу, то, конечно, не будет рассказывать подробностей, но отметила, что немного по этому делу может рассказать. В частности, Г.КЛИМОВИЧ сказала, что в июне 2009 года она и следователь ДОНСКОЙ отбыли в Лондон, где встретились с опальным российским олигархом Борисом БЕРЕЗОВСКИМ.

По словам Г.КЛИМОВИЧ, «он дал нам чрезвычайно много информацию, которую нужно было сопоставлять с тем, что мы наработали». По результатам этой поездки, как сообщила Г.КЛИМОВИЧ, члены следственно-оперативной группы выезжали в Россию, где также работали по делу, хотя в значительной мере в этой работе им мешали сотрудники ФСБ. По словам Г.КЛИМОВИЧ, водитель В.САЦЮКА был не только его охранником – «он был человеком, которому САЦЮК доверил свой бизнес, выехав в Россию».

Также Г.КЛИМОВИЧ отметила, что было установлено, что «в первых числах марта 2004 года в Киев из России прилетел гражданин БОСОВ, которого в аэропорту «Борисполь» встретили люди В.САЦЮКА, после чего отвезли его в ресторан «Сюрприз», где состоялась его встреча с Д.ЖВАНИЕЙ, а впоследствии – в другой ресторан на Контрактовой площади, где состоялась его встреча с В.САЦЮКОМ, после чего оба поехали в СБУ, связались с Б.БЕРЕЗОВСКИМ, чтобы договориться о встрече в Израиле, в том числе при участии В.ЮЩЕНКО». Впрочем, как отметила Г.КЛИМОВИЧ, В.ЮЩЕНКО эту встречу сорвал, а в Тель-Авив вместе с БОСОВЫМ 7 сентября 2004 года утром полетел В.САЦЮК, поскольку Д.ЖВАНИЯ почему-то сдал билеты, хотя тоже должен был лететь.

«После допроса БЕРЕЗОВСКОГО наступает необходимость допросить САЦЮКА и его окружение… Поэтому активизация и возвращение работы по ДАВИДЕНКО (Валентин ДАВИДЕНКО, водитель В.САЦЮКА – УНИАН) связано с этими событиями. Оснований было более чем достаточно», - отметила Г.КЛИМОВИЧ.

Справка УНИАН. По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура неоднократно заявляла, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

Бывший руководитель следственной группы по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ в апреле 2010 года уволилась из Генпрокуратуры.

Расследование этого дела было поручено заместителю генерального прокурора Р.КУЗЬМИНУ.