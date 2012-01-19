Турчинов не знает о переводе Тимошенко, но готовится ко всему

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что нет информации о возможном переводе экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Качановской колонии Харькова в другое исправительное учреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«К сожалению, мы не имеем информации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» напомнил, что вся информация, касающаяся перевода Ю.ТИМОШЕНКО из Киевского СИЗО в Качановскую колонию, появлялась лишь через средства массовой информации.

«Это также происходило тайно, ночью, чтобы никто не знал. К сожалению, нас не информируют, мы не получаем сейчас объективной информации. Она вытекает, как и перед Новым годом, через СМИ, через источники в силовых структурах», - добавил он.

Однако А.ТУРЧИНОВ не исключил, что Ю.ТИМОШЕНКО могут перевести в другую исправительную колонию. «Эта власть способна на любые решения, на любые провокации, поэтому нужно быть готовыми ко всему», - сказал он.

Как известно, 18 января народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО могут перевести из Качановской колонии Харькова в исправительное учреждение в каком-то другом городе, где не будут проводиться матчи Евро-2012, например, в Днепропетровск.