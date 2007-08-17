Люди Луценко советуют Шуфричу ловить крокодила и качать мышцы

Пресс-служба «Народной самообороны» приветствует рвение, с которым министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич отрабатывает свое место в списке Партии регионов.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы, которым "Народная самооборона" отреагировала на выступление Шуфрича в эфире телеканала "Эра": "Этой активности явно не хватало министру во время фосфорной аварии, разруливать которую он прибыл из Лондона со значительным опозданием.

Особенно радует стремление Нестора Ивановича попасть на телевизионные дебаты с лидерами Блока «Наша Украина – Народная Самооборона». Нам понятны душевные порывы пятого номера списка Партии регионов, а в недалеком прошлом – одного из обанкротившихся лидеров объединенных социал-демократов. Учебники по избирательным технологиям всегда советуют политическим аутсайдерам чаще вспоминать в прессе имена рейтинговых политиков, чтобы повысить собственный рейтинг.

Однако у лидеров блока НУНС есть значительно более важные дела – в течение следующих недель они будут находиться в избирательном туре и не намерены променять общение с гражданами на улучшение персонального рейтинга Нестора Ивановича.

Остается посоветовать «спасителю» Нестору Ивановичу не торговать лицом, а заняться неотложными делами. Например, использовать отпуск по примеру Виктора Януковича – на улучшение здоровья, подорванного два года тому назад сотрясением мозга. Не мешало бы нашему герою успокоить нервы стрельбой из лука и «подкачать» мышцы, чтобы не пугать журналистов голым торсом, как это было три года назад в ЦИК, или во время «защиты» в настоящее время осужденного экс-губернатора Резака.

А еще лучше - вспомнить о своих непосредственных обязанностях – спасать людей на воде, гасить пожары и ловить крокодила, который уже длительное время издевается над руководящими способностями Шуфрича".