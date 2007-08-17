Шуфрич назвал Луценко глухарем

Нестор Шуфрич с большим удовольствием отметил регистрацию Юрия Луценко первым номером блока «НУ-НС», и объяснил, почему назвал его глухарем: «Глухарь - это птица, которая во время тока, то есть когда она пытается показать какая она умная и красивая, ничего вокруг не видит и не слышит, и в принципе в этот момент, для того, чтобы эту птицу сбить, не надо даже оружия».

В ночном эфире телеканала «ЕРА» с 16 на 17 августа Нестор Шуфрич передал привет Юрию Луценко и предложил ему честно выйти на дебаты, потому что в течение 44 дней, оставшихся до выборов, лидеру «Народной самообороны» все равно не удастся прятаться.

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