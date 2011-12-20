Януковича с Азаровым сегодня ждут в Горках

В резиденции главы Российского государства, в подмосковных Горках, сегодня пройдет встреча президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА при участии премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

Об этом УНИАН сообщил один из членов украинской делегации.

«Встреча в формате четырех «президенты и премьеры двух стран» пройдет сегодня в подмосковных Горках», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что с украинской стороны во встрече примут участие министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.