В Киеве на месте скандальной стройки происходит драка?

На месте конфликтного строительства по адресу: улица Пирогова, 2, в Киеве, происходит драка - около 100 «наемников» пытаются захватить двор, где ведется незаконное строительство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, который находится на месте события.

В пресс-службе напомнили, что застройщики по ул. Пирогова, 2, уже уничтожили сквер и фонтан на месте будущего здания. Кроме того, из-за строительства разрушаются три памятника истории, которые находятся рядом. Кроме уже известных нарушений, строительство представляет угрозу взрыва и отравления угарным газом жителей близлежащих домов. Эта уплотняющая застройка ведется без соблюдения норм: над теплотрассой и коммуникациями, а также в зоне воздушного подпора, что может привести к отсутствию тяги в дымоходах и повредить вентиляцию дома.

Как сообщал УНИАН, 6 октября с.г. Киевсовет отказался удовлетворить протест заместителя прокурора Киева с требованием остановить скандальное строительство по ул. Пирогова, 2.

Протест касался решения Киевсовета от 8 февраля 2007 года “О возобновлении договора аренды земельного участка и продаже этого земельного участка ООО “Торговый дом Международного союза украинских предприятий” для строительства жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом на улицах Пирогова и Богдана Хмельницкого, 3/37 (лит. “Б”) в Шевченковском районе”.

В нем шла речь о земельном участке площадью 0,11 га по указанному выше адресу (было разрешено продать его за 2 млн. 910 тыс. грн.). В прокуратуре установили, что решение противоречит требованиям действующего земельного и градостроительного законодательства.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что 23 ноября апелляционный суд остановил строительные работы на объекте по ул. Пирогова, 2, на время рассмотрения дела.