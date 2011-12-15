Дочь Тимошенко заявила в Брюсселе, что на апелляцию уже не надеется

Дочь лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО приняла участие в пленарном заседании Комитета Регионов Европейского Союза, которое состоялось в среду в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Согласно сообщению, во время заседания президент Комитета Регионов ЕС Мерседес БРЕССО высказала свою поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы поддерживаем Юлию ТИМОШЕНКО и отмечаем, что все расследования и судебные процессы против представителей оппозиции должны происходить только при соблюдении верховенства права и прав человека», – заявила М.БРЕССО.

В рамках визита в Брюссель 14-15 декабря, который проходит по приглашению президента Комитета Регионов ЕС, Е.ТИМОШЕНКО приняла участие в заседании рабочей группы Европейской народной партии Комитета Регионов ЕС. Во время заседания состоялась дискуссия по последним событиям в Украине. Е.ТИМОШЕНКО проинформировала участников о ходе политически мотивированного процесса против ее матери, рассмотрении ее апелляции, судебном заседании в камере Ю.ТИМОШЕНКО и состоянии ее здоровья.

«Репрессии против моей матери и других членов оппозиции продолжаются. Происходит вопиющее нарушение прав человека. Для того чтобы уничтожить своего главного политического конкурента, режим уже проводит судебные заседания в камере, когда моя мать больная лежит в кровати и не может встать», – сказала Е.ТИМОШЕНКО.

«Надежды на справедливое рассмотрение ее дела в апелляционном суде не осталось», – добавила она.

Также дочь Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с немецкой делегацией в Комитете Регионов ЕС, которая является самой большей национальной делегацией в Комитете, где также состоялась дискуссия по Украине.