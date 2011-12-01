Умер чешский мультипликатор, автор знаменитого Кротика

В среду, 30 ноября в Чехии умер Зданек Миллер - художник-иллюстратор, автор популярного мультипликационного персонажа – Кротика, сообщает чешское агентство СТК.

Художник скончался на 91-м году жизни. В последнее время З.Милер жил в деревенском доме престарелых недалеко от Праги.

З.Милер создал первый мультфильм о Кротике в 1956 г. "В мультфильмах студии Walt Disney были почти все животные кроме одного – того, которое использовал я", - говорил иллюстратор. В том же году, когда вышла первая серия похождений Кротика, З.Милер получил за нее Серебряного льва на Венецианском кинофестивале.

Всего З.Миллер снял больше 50 серий мультфильма, в котором помимо Кротика появлялись также его друзья – мышь, ежик, лягушка и заяц. Персонажи мультфильма общаются между собой без речи, только восклицаниями, что помогло фильму завоевать большую международную популярность, замечает РосБизнесКонсалтинг.

В апреле кукла Кротика побывала в космосе на борту шаттла Endeavour, куда ее взял американский астронавт Эндрю Фестель.



