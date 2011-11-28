Азаров решил не устраивать новогодние каникулы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство приняло решение не устраивать новогодние каникулы.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня правительство приняло решение не переносить ничего никуда и каникул не устраивать. То есть, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января. Затем 6, 7 и 8 января выходные на Рождество»,- отметил Н.АЗАРОВ.

По его информации, правительство решило перенести рабочие дни: с пятницы, 9 марта на субботу, 3 марта, с понедельника, 30 апреля – на субботу, 28 апреля, с пятницы, 29 июня – на субботу, 7 июля.

В связи с проведением летом 2012 года матчей финальной части чемпионата Европы по футболу будут также переноситься рабочие дни в Киеве, Донецке, Львове и Харькове.

«Но это мы решим позже», - добавил Н.АЗАРОВ.