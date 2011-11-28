У Кличко думают, что события в Донецке - основание для роспуска Кабмина

Партия «УДАР Виталия Кличко» требует привлечь к ответственности руководителей силовых ведомств, допустивших разгром палаточного городка чернобыльцев в Донецке и поставить вопрос о роспуске действующего правительства, социальная политика которого провоцирует протестные настроения в обществе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

«Партия «УДАР» требует немедленно отправить в отставку руководство Донецкой ОГА, председателей МВД и МЧС в Донецке и Донецкой области, которые вместе допустили кровопролитие под стенами обладминистрации. Мы также требуем наказать руководителей МВД, превративших министерство в репрессивную структуру, которая тренируется жестоко подавлять мирные собрания граждан», – говорится в заявлении партии.

По мнению представителей партии, ситуация в Донецке демонстрирует насколько большой сегодня является бездна между властью и обществом. «Мы видим, как быстро в обществе поднимается градус агрессии. Примечательно, что акции протеста сегодня состоялись в регионе, население которого больше всего поддерживает провластную партию. Нынешняя власть должна была бы задуматься над тем, насколько провальной является ее социальная политика. События в Донецке могут быть поводом для отставки правительства АЗАРОВА», – заявляют в партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.