БЮТ требует созвать внеочередную сессию ВР

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует немедленно созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, на которой должен быть заслушан отчет министров чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, генерального прокурора, а также создана специальная следственная комиссия по расследованию смерти активиста акции протеста чернобыльцев в Донецке Геннадия Коноплева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом говорится в заявлении фракции.

Члены фракции требуют, чтобы прокуратура немедленно возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство» как против непосредственных исполнителей, так и против людей в руководстве МЧС, МВД, Донецкой области, отдавших преступный приказ о насильственном демонтаже палатки, в которой находились голодающие чернобыльцы.

БЮТ будет требовать отставки генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, если прокуратура не возбудит дело по факту убийства Г.Коноплева.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» заявляет, что непосредственная ответственность за смерть этого человека лежит на руководителях исполнительной власти страны – Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ и премьер-министре Николае АЗАРОВЕ.

«Именно эта власть превратила силовые структуры в зондеркоманды, которые физически, по-зверски уничтожают «неудобных» людей – будь-то лидеры оппозиции или митингующие в Донецке. Эта власть убивает людей вместо того, чтобы платить им заслужены пенсии!»,- отмечается в заявлении.

Члены «БЮТ-Батьківщини» убеждены, что следствием событий в Донецке должны стать отставки глав МВД, МЧС, губернатора Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.