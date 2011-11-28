Коноплева в Донецке затоптали?

Гибель шахтера-инвалида Геннадия Коноплева в Донецке должна быть немедленно расследована прокуратурой. Об этом говорится в депутатском обращении к Генеральной прокуратуре народного депутата Украины (фракция БЮТ-Батьківщина), председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

В своем обращении на имя Виктора ПШОНКИ депутат требует тщательным образом и в кратчайшие сроки расследовать все обстоятельства инцидента 27 ноября с демонтажем палатки в Донецке, вследствие чего погиб шахтер-инвалид Г.Коноплев – участник голодовки, объявленной чернобыльцами. «Это недопустимо, когда акции протеста против власти приводят к гибели людей. Виновные должны получить заслуженное наказание», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В своем обращении она требует установить: «были ли превышены полномочия работниками милиции и других государственных служб во время демонтажа палатки в лагере чернобыльцев», вследствие чьих-то действий или бездеятельности наступила смерть Г.Коноплева, была ли ему своевременно оказана медицинская помощь».

В обращении говорится, что оперативные данные, опубликованные в СМИ, имеют противоречивый характер. По словам источников, работники милиции при участии неизвестных в гражданском штурмовали городок и завалили армейскую палатку, предоставленную митингующим МЧС области. Когда завалили палатку, в ней задымился генератор. Люди оказались под заваленной палаткой, и Г.Коноплева затоптали.

Донецкая областная организация партии «Батьківщина» заявила, что по информации чернобыльцев, сейчас милиционеры пытаются сфальсифицировать заключение медицинской экспертизы о причинах смерти Г.Коноплева. «Они стремятся сделать из него бомжа, который просто умер от сердечной недостаточности в палаточном городке», – говорится в их заявлении.

В то же время, милиция заявляет о своей непричастности к инциденту. По словам ее пресс-секретаря, демонтаж проводил МЧС. И никаких серьезных столкновений между стражами порядка и участниками акции не наблюдалось.

«Один из граждан, который находился возле палатки, обратился в скорую помощь и через 10 минут умер. Никакого противостояния между милицией и чернобыльцами не было. Милиция просто организовала живой коридор, чтобы выпустить скорую помощь, которую не выпускали чернобыльцы», – заявил представитель МВД в области.

В своем обращении в ГПУ Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила уверенность, что объективное расследование обстоятельств смерти Г.Коноплева, проведенное в кратчайшие сроки, поможет снять напряженность, возникшую в обществе. «При условии, что наказаны будут действительно виновные, а не «стрелочники», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа кончался 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

Сегодня пресс-служба МЧС сообщила, что 70-летний Г.Коноплев, который умер в Донецке во время демонтажа палатки голодающих чернобыльцев, был болен ишемической болезнью сердца. «70-летний житель Родинского Геннадий Иванович Коноплев 26 ноября обращался в 12.30 за помощью к медикам, дежурившим возле управления Пенсионного фонда, по поводу боли в груди, о чем была сделана соответствующая запись в журнале. Мужчине поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца с признаками стенокардии» и предложили госпитализацию. От госпитализации пожилой человек отказался», - говорится в сообщении МЧС.