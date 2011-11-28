Королевская о черных днях и "железной леди"

Народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что «черные дни» для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО станут взлетной полосой для ее новых свершений.

Об этом она заявила во время митинга под стенами Лукьяновского СИЗО в воскресенье, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

«Я верю, что черные дни для Юлии ТИМОШЕНКО станут взлетной полосой для новых свершений. Сегодня весь мир знает, что ТИМОШЕНКО – политзаключенная. За что ее осудили? За договоры на поставку газа. Ее осудили за то, что два года тому назад украинцы встречали Новый год в тепле. Ее осудили за то, что не замерзла Европа», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня под стенами СИЗО мы собрались для того, чтобы наш лидер Юлия ТИМОШЕНКО знала, что мы с ней, мы ее поддерживаем и сделаем все, чтобы свой следующий день рождения она отмечала в кругу своих родных и близких», - сказала политик.

«Станет ли власть более сильной от того, что упрятали за решетку эту хрупкую женщину? Обеспечит ли это сегодняшней власти победу на выборах? Нет! Народ не обманешь», – убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она вместе со своим коллегой по фракции, председателем ВОО «Батькивщина молодая» Евгением СУСЛОВЫМ нарисовали на стене возле центрального входа в СИЗО красное сердце с надписью «С Днем рождения, Юля!». Н.КОРОЛЕВСКАЯ также принесла для Ю.ТИМОШЕНКО много подарков от людей со всех регионов Украины.

«Сегодня наш Майдан здесь, под Лукъяновским СИЗО. Наша обязанность: освободить Юлю! Юля – наш лидер, наша надежда и надежда всей Украины», – отметила народный депутат.

«Юля – хоть и хрупкая женщина, но железная леди. Уверена, она выдержит и выйдет еще более сильной. Знаю, она победит», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По инициативе Н.КОРОЛЕВСКОЙ и Е.СУСЛОВА с обратной стороны СИЗО, куда выходят окна камеры Ю.ТИМОШЕНКО, прозвучал салют в честь ее дня рождения.