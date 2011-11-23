Анищенко не отдаст анализы Тимошенко кому попало
20:35, 23 ноября 2011Политика
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"Мы настаиваем на своем"
Министерство здравоохранения Украины настаивает на том, чтобы анализы бывшего премьера Юлии Тимошенко делались только в системе Минздрава. Об этом заявил глава ведомства Александр Анищенко.
«Госпожа Тимошенко хочет, чтобы это только для нее было сделано анализы. Но, к сожалению, она находится в определенной учреждении, и если ее лечить, они (СИЗО - ред.) Отвечают за его жизнь », - заявил министр журналистам.
«Сделает анализы - мы не будем знать результатов. Если будут известны результаты, то неизвестно в какой лаборатории, и те ли это результаты, которые были. Поэтому мы настаиваем на своем », - подчеркнул Александр Анищенко.
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