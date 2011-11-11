Мельниченко заявляет, что мафия приговорила к смерти Марчука и Мороза

Бывший майор Управления госохраны Миколай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет об опасности устранения или дискредитации экс-секретарь СНБО Евгения МАРЧУКА и лидер СПУ Александра МОРОЗА.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№186 от 11 ноября).

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, у него есть подтверждение тому, что первому заместителю генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ угрожает опасность и его могут убить. «Подтверждение есть, но я не могу пока о нем говорить. Поймите, что "эскадроны смерти", которыми руководят люди, бывшие во власти или сейчас занимающие важные посты, готовы на все», - добавил он.

При этом он подчеркнул: «Приговор вынесли не только МЕЛЬНИЧЕНКО. Мафия приговорила к смерти, устранению или дискредитации Рената КУЗЬМИНА, бывшего секретаря Совбеза Евгения МАРЧУКА и лидера социалистов Александра МОРОЗА. Все эти люди, как и я, находятся в опасности».