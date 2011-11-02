Чернобыльцы под Кабмином кричат Тигипко «Лжец»

Возле здания Кабинета министров Украины в Киеве собрались на акцию протеста чернобыльцы.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время возле здания правительства находятся около 300 чернобыльцев. К ним вышел вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который пытается объяснить им возможности решения их проблемы. В частности, он предложил участникам акции выбрать несколько человек, которые могли бы провести переговоры с правительством.

«Мои специалисты находятся сейчас в Кабинете министров. Что я хочу сказать: то, что мы сделали для всех 118 тысяч инвалидов-чернобыльцев - у человека, который проработал 25 лет, пенсия будет 2 тыс. 900 грн.», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что средняя пенсия по Украине составляет 1 тыс. 205 грн., а пенсии инвалидов 950 грн. На эти слова вице-премьера участники акции ответили возгласами: «Позор» и «Лжец».

В частности, участники акции во время митинга отметили, что им не нужны переговоры, а им нужна отмена законопроекта.

В то же время в Мариинском парке находится около десятка автобусов с сотрудниками подразделения «Беркут», а также два автозака.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады против нарушения их прав на льготы во время принятия законопроекта о государственных гарантиях об исполнении судебных решений. Кроме того, они требуют погашения долгов по выплате пенсий и пособия.

Чернобыльцы дважды пытались пробиться к входу в Верховную Раду. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". При этом недавно возведенный забор был поврежден. Парламент окружили двойным кордоном милиции.