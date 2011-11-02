"Батькивщина" добивается отставки Януковича и роспуска парламента

В Винницкой области активисты партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» начали сбор подписей за отставку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и роспуск Верховной Рады.

Как сообщила УНИАН председатель облорганизации «Батькивщины» Людмила ЩЕРБАКИВСКАЯ, с начала акции (28 октября) свои подписи уже поставили более 10 тысяч винничан.

«В своем письме-обращении мы требуем немедленной отставки В.ЯНУКОВИЧА с поста Президента и проведения досрочных президентских выборов, а также досрочного роспуска Верховной Рады, большинство которой обслуживает В.ЯНУКОВИЧА, забыв об обязанностях перед избирателями», - сказала Л.ЩЕРБАКИВСКАЯ.

По ее словам, в обращении речь идет о том, что граждане Украины выступают против «антинародной, антиукраинской политики Президента В.ЯНУКОВИЧА, против повышения пенсионного возраста, против увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, против роста цен без надлежащего увеличения зарплат и пенсий, против подавления предпринимательства, против сокращения социальных льгот, против притеснения свободы слова, против политических репрессий и преследования оппозиции».

Кроме того, в обращении изложено требование освободить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных.

Председатель Винницкой облорганизации «Батькивщины» отметила, что подпись можно поставить в каждом районе в агитационных палатках «Батькивщины».