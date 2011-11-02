Томенко: парламент не поддержал аферу

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что парламент не поддержал финансово-приватизационную аферу Министерства образования и Госкомтелерадио.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя отказ Верховной Рады поддержать правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы о приватизации (№8723), которым предусматривается выставить на приватизацию ряд предприятий.

Н.ТОМЕНКО считает, что одной из причин неподдержания парламентом программы приватизации была, в частности, и попытка по инициативе руководства Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Госкомтелерадио приватизировать всю издательскую и полиграфическую отрасль Украины. «Данным законопроектом создавались условия практически стопроцентного перехода этой отрасли в частные руки», – подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что среди предприятий, которые, согласно законопроекту, должны подлежать приватизации, большое количество областных типографий и государственных издательств. Среди них – издательство «Киевская правда», издательство Украинского института специальных видов печати (Киев), Кировоградское государственное издательство, издательство «Закарпатье», издательство «Харьков», государственное издательство «Полтава», Сумская областная типография и многие другие.

Вице-спикер назвал странной попытку приватизировать самые крупные издательские комплексы, ведь многие из них являются прибыльными. Он обратил внимание на то, что в материалах «мы не видим согласования с органами местного самоуправления, а поэтому непонятно, кто будет приватизировать, на какие средства и будет ли сохранен профиль деятельности этих предприятий и т. п.».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что, в частности, областные типографии строились государством и обычно включают в себя большой комплекс и достаточно большое количество земли. «Вполне очевидно, что возможна оптимизация их деятельности лишь при согласии местного самоуправления и территориальных общин», – подчеркнул он.

«Вместе с тем придает оптимизма то, что на сегодняшний день данный законопроект не поддержала Верховная Рада. Поэтому необходимо предварительно констатировать, что попытка финансово-приватизационной аферы Министерства образования и Госкомтелерадио не поддержана парламентом», – сказал Н.ТОМЕНКО.