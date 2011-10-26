Турчинов: Власть пытается сломать Тимошенко психологически

Юлия ТИМОШЕНКО, несмотря на пребывание за решеткой, продолжает руководить партией «Батьківщина» и координировать деятельность оппозиции.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«По ее поручению я вчера провел совещание с руководителями областных партийных организаций и передал им все задачи, которые Юлия Владимировна ставит перед нашей партией по поводу текущей работы», - сообщил он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что власть пытается психологически повлиять на Ю.ТИМОШЕНКО и сломать ее, «незаконно открывая уголовные дела в отношении ее родственников и ближайшего окружения».

По его словам, речь идет, в частности, о Геннадии ТИМОШЕНКО, которому сейчас 75 лет и «который перенес два инсульта и вышел из незаконного заключения семь лет тому назад инвалидом I группы».

«Цинизму и жажде мести власти нет предела. В их обвинениях напрочь отсутствует юридический подтекст, есть только одна цель – скомпрометировать, обругать и сломать», - объяснил А.ТУРЧИНОВ, добавив, что власть не смогла сломать Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все их попытки напрасны. У нас несгибаемый лидер, и мы уверены в победе», - заявил А.ТУРЧИНОВ.