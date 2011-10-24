Луценко уже знает, что скажут ему в глаза следующие 120 свидетелей

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что все следующие свидетели по его делу не будут давать в суде показания против него.

Об этом он написал из Лукьяновского СИЗО, отвечая на вопрос УНИАН.

Комментируя показания свидетелей, которые массово отказываются от своих предыдущих показаний, а пострадавшие уже не считают себя таковыми, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Действительно, из 21-го допрошенного на сегодняшний день свидетеля все заявили о законности действий, которые ГПУ рассматривает как преступный сговор министра внутренних дел со своим водителем. Уверен, что и следующие 120 свидетелей скажут то же”.

По его словам, одно дело - подписать в ходе многочасового допроса в суде нужные следователям ответы, чтобы только отпустили “из страшного места”.

“Совсем другое – давать публичные показания перед судом, глядя мне в глаза”, - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребления властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

Полный текст интервью опубликован на сайте УНИАН.