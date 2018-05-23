Луценко: Опьянение безнаказанным «беспределом» приводит к похмелью кровью

Счет его дней в заключении Лукьяновского СИЗО идет уже на сотни. И хотя внешне он заметно сдал из-за многочисленных болезней, которые обострились у него за решеткой, духом он не падает.

Чем живет сегодня Юрий Луценко - об этом он написал, отвечая на вопросы УНИАН.

Юрий Витальевич, чего Вам больше всего не хватает сейчас?

Очень соскучился по семье. Моих близких лишили отца и мужа - и это главная проблема, которую мне создали. Несколько раз срывался на суде после того, как узнал, что младшенький плакал за папой. Теперь стараюсь не дарить врагам такого удовольствия.

Вы, как правило, отказываетесь говорить на тему здоровья. И все же, как сейчас себя чувствуете и лечат ли вас в СИЗО?

Любой диагноз - это срок годности. Могу лишь сказать, что условия хранения здесь неблагоприятные. Если без шуток - подводит печень и поджелудочная. Все чаще засыпаю только после обезболивающего. Но ныть не привык.

До приговора Юлии Тимошенко заседание по вашему делу проходили в среднем 1-2 раза в неделю, а то и реже. Как только Киреев объявил ей 7 лет, у Вас начались ежедневные заседания. Куда спешит Вовк?

Причина политической расправы над Тимошенко и Луценко проста как темные Енакиевские подворотни. Это - страх, который власти хотели посеять в украинском обществе. Уже очевидно, что этого им достичь не удалось. И наше поведение, и запас достоинства и свободы в обществе оказались крепче их формулы, что все продается и все боятся.

Теперь власти поняли, что политические процессы надо сворачивать. Они надеются, что возмущение и нашего и европейского общества как-то забудется. Отсюда - ударные темпы моего процесса.

Свидетели в вашем деле массово отказываются от своих прежних показаний, а потерпевшие уже не считают себя таковыми. Не кажется ли Вам, что их поведение в суде (как, собственно, и их показания на досудебном процессе) - это следствие указания сверху или, думаете, у людей действительно проснулась совесть?

Действительно, из 21 допрошенного на сегодня свидетеля все заявили о законности действий, которые ГПУ рассматривает как преступный сговор Министра внутренних дел со своим водителем. Уверен, что и следующие 120 свидетелей скажут то же. Ибо одно дело подписать в ходе многочасового допроса в суде нужные следователям ответы, лишь бы отпустить из страшного места. Совсем другое - давать публичные показания перед судом, глядя мне в глаза.

Трудно быть один на один с безжалостной системой, которой «до лампочки» и Конституция, и закон. «Вы же понимаете, что каждого можно посадить на 10 лет», - так, по словам свидетеля-генерала, уговаривал его следователь к нужным фразам.

Кроме того, мы выбрали исключительно правовой подход к защите. В таких условиях неудивительно, что фантазии обвинения постоянно проигрывают аргументам действующего законодательства и фактам.

Как вы думаете, кому и зачем понадобилось второе дело против Тимошенко? Будет ли оно иметь продолжение?

Насколько я понимаю, в окружении Януковича под давлением Европы обрабатывался вариант декриминализации статьи за превышение служебных полномочий. Вероятность такого маневра в период незавершенности торгов по ГТС с Россией была достаточно высокой. В этом случае для нейтрализации фактора лидерства Юлии Владимировны и ее триумфальных поездок по Украине планировалось возбудить дело, снова привязать ее подпиской о невыезде и бесконечными допросами в помещение ГПУ на киевском Подоле.

В нынешнем варианте - при продлении содержания лидера оппозиции в тюрьме - новое дело Тимошенко объясняется попыткой Администрации Президента провести PR компанию по дискредитации своего оппонента. Грязным лужам на Печерских холмах просто необходимо ощущение, что они выше уровня моря.

Некоторые эксперты говорят, что открытие очередного дела - это уже игра против Украины, что таким образом хотят подставить Януковича, которому Запад уже этого не простит. А каково Ваше мнение?

С февраля 2010 года мы имеем дело с властью, интересующейся исключительно собственным интересом. Межигорский Версаль - лишь видимая часть айсберга запланированного обогащения.

Я думаю, что с самого начала у Януковича речь шла только об условиях прихватизации украинской ГТС. В торгах за размер пакетов собственности использовались козыри «евроинтеграции», «газового дела» и т.п.

Ключевой разговор в Завидово, очевидно, удовлетворил акционеров и теперь старые карты, которые раздражают Кремль, пошли в «отбой». Начался отсчет времени до объявления плана национальной измены в виде сдачи под иностранный и частный контроль основы украинской экономической независимости. Но как мы знаем, опытный вор обманывает обворованную публику тем, что кричит «держи вора». Отсюда - новое дело против Тимошенко.

Вам прогнозируют более мягкий приговор, чем Тимошенко, даже ваши коллеги, мол, таким образом власть продемонстрирует, что идет на уступки Западу. Насколько мягкой может быть власть в Вашем случае?

Знаете, есть такая шутка: «Корова с интересом рассматривала стенд "План по мясу». Так вот это - не про меня. Зачем мне думать над планами кривосудия? Я убежден и доказываю это в суде, что в моих действиях нет состава преступления. Точка.

Удастся ли Януковичу реабилитироваться в глазах Запада, если Вы и Юлия Тимошенко в ближайшее время будете освобождены?

Вопрос не в этом, а в том, что будет дальше? Однажды Стейнбек поправил известную формулу, сказав, что развращает не власть, а страх ее потери.

История нашей зоны рискованной демократии часто демонстрировала, что опьянение безнаказанным «беспределом» приводит к похмелью кровью.

На вопрос «Gazeta Wyborcha»: «Что Европа и мир могут сделать для поддержки демократии в Украине?" Вы довольно деликатно отвечаете, что «в эпоху эскалации авторитаризма нам могут помочь только жесткие требования, которые перед командой Януковича будет ставить Европа: соблюдение законов, свободные выборы и свобода слова». Такие требования звучат ни один месяц, а воз и ныне там ... Вы не считаете, что Запад должен прибегнуть к более жестким санкциям вроде ареста банковских счетов украинских высокопоставленных лиц или ограничения их въезда по диппаспортам т.д.?

Никто не сделает за нас нашу домашнюю работу. Хотя это не значит, что учитель не будет проверять портфель и карманы хулигана, который запугал всю школу. Найдет украденные деньги и поставит в угол. Но главное не это, а то, как быстро нормальные ученики научатся самостоятельно защищать себя.

Я считаю, что упование на европейские санкции против украинской власти - признак беспомощности украинских политиков.

Левко Лукьяненко говорил, что арестом «не очень и изолируют и Тимошенко, и Луценко. И из-за решетки можно управлять». Вам удается управлять «самообороновцами»? Какие указания им даете?

Со всеми депутатами, которые не предали наших убеждений, я имею возможность обмениваться информацией. Некоторые мои советы реализуются в практической деятельности оппозиции. Главный из них - максимальное объединение усилий. Независимо от вчерашних распрей.

Геннадий Москаль в интервью УНИАН очертил довольно печальную перспективу Вашей партии: «Народная самооборона» сегодня в таком состоянии, что ее практически нет и участвовать самостоятельно в выборах она не будет. А блокирования не будет согласно законодательству». Какое политическое будущее Вы видите для «НС»?

Я - принципиальный сторонник объединения оппозиции. Причем - к выборам. Все теории о двух, трех и т.д. колоннах, по-моему, только красивая обертка эгоизма лидеров. Но все идет, к сожалению, к привычной раздробленности демократов. В связи с этим я еще в прошлом году рекомендовал своим друзьям по «НС» определиться со своим местом в работе (не в списке!) реальных оппозиционных сил и, независимо от их названий, добиваться общих действий против антиукраинской по существу власти.

А для себя лично?

Я лично не планирую быть депутатом. При возможности я бы работал над планом «Все сначала». В первую очередь - над объединением инакомыслящих из числа среднего класса, студенчества и интеллигенции в рамках надпартийного движения наподобие польской «Солидарности».

Она должна остановить сползание страны в мрак диктатуры, а позднее - поставить политиков под контроль избирателей, а не денег олигархов. По моему убеждению, именно это - необходимое условие украинской демократии.

Верите ли Вы в дееспособность БЮТ, пока Тимошенко в тюрьме? Надолго ли их хватит без нее?

Арест Тимошенко серьезно ослабил БЮТ. Но именно эта политическая сила на сегодня единственная реально всеукраинская демократическая организация. Без сети ее сторонников любые выборы превратятся в фарс. Причем - и для тех, кто так мечтает об электорате Тимошенко.

Как с Вами обращается конвой: как с подсудимым или как с экс-министром внутренних дел?

Отношение и персонала СИЗО, и конвоя - исключительно позитивное. Конечно, они выполняют свои функции, но все же не скрывают, что воспринимают мой арест как политическую расправу над оппонентом.

У работников милиции добавляется еще и память о разнице задач, которые выполняло МВД при мне и должно выполнять сегодня. Кто-кто, а они хорошо почувствовали печальное правило: если организованную преступность возглавляют руководители правящей партии, милиция нужна лишь для разгона демонстраций и ареста оппозиции.

Что вас спасает в СИЗО?

Спасают книги. Прочитал более 70 художественных, исторических и философских сочинений, из которых выстраивал себе бронежилет от тюремного и судебного абсурда.

10 месяцев изоляции. Книги остались единственными собеседниками, дали возможность подзарядиться знаниями, идеями, верой. Это всегда полезно, после поражений - тем более.

Помните, как в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»:

«- Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?

- Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать».

Что позволяет сохранять чувство юмора?

«Свободный лишь тот, кто умеет улыбаться», - писал замечательный английский писатель Джон Фаулз, которого я сейчас читаю. У меня и то и другое - врожденные черты характера, от которых я не откажусь ни под любым давлением.

Тем более, что смех сегодня - не единственное хранилище правды. И точно – самое острое оружие против властного маразма.

Над интервью работала Анна Ященко