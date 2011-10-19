Янукович: подписание Соглашения об ассоциации с ЕС можно отложить

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что подписание Соглашения об ассоциации можно отстрочить, если Евросоюз не готов отразить в документе перспективу членства Украины в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», которое вышло сегодня на УТ-1.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что хочет, чтобы Украина имела «такое соглашение, которое нужно нам».

При этом он напомнил, что неоднократно настаивал на включении пункта о перспективе членства Украины в ЕС в Соглашение. "Мы ответа не получили. Нам дали сигналы, что недовольны в Европейской комиссии тем, что мы настаиваем. Намекают, чтобы мы сняли этот вопрос", – заявил глава государства, добавив, что не хочет, «чтобы были нарушены наши партнерские права».

"Я сказал, что если вы не готовы подписывать это соглашение сегодня, давайте подождем завтра, давайте послезавтра. Давайте наберемся терпения. Вы в чем-то неуверенны в Украине – давайте посмотрим, как дальше будут идти в Украине реформы, как мы будем двигать", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он высказал убеждение, что только такая принципиальная позиция Украины, с которой в ЕС, якобы, не хотят считаться, влияет на процесс подготовки Соглашения об ассоциации. В.ЯНУКОВИЧ исключил влияние других факторов, в том числе и судебных процессов в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других чиновников ее правительства, на переговоры относительно документа.

"Мы сегодня занимаем позицию, с которой наши партнеры не хотят считаться. И это главное, если говорить об этом переговорном процессе с ЕС – ничего другого нет. Дело ТИМОШЕНКО – я убежден в том, что пройдет время, и все это встанет на свои места. Если она невиновна – примет суд решение, и это будет решение суда", - заявил президент.

Как сообщалось, лидеры ЕС неоднократно называли приговор в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, также как и судебные дела относительно других членов бывшего правительства «политически мотивированными» и заявляли, что они окажут влияние на отношения Евросоюза с Украиной и, в частности, на заключение Соглашения об ассоциации.

Так, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени Евросоюза 11 октября заявила, что приговор экс-премьеру Ю.ТИМОШЕНКО подтвердил выборочность применения правосудия в Украине. Она отметила, что Евросоюз будет учитывать это в своей политике относительно Украины.

«То, как украинская власть в целом будет уважать универсальные ценности и верховенство права и, в частности, как она будет вести себя в этих делах, содержит риск глубокого влияния на двусторонние отношения ЕС-Украина, включая заключение Соглашения об ассоциации, наш политический диалог и наше более тесное сотрудничество», - отметила К.ЭШТОН.