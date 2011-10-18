Янукович хочет, чтоб между Украиной и Россией было больше авиарейсов
Особенно между регионами
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что важным направлением сотрудничества Украины и Российской Федерации является развитие и налаживание авиасообщения.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на Втором Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме в Донецке.
Глава государства подчеркнул, что в последнее время увеличивается количество авиарейсов между Украиной и Россией, в частности между столицами двух стран.
«С каждым годом мы будем перевозить пассажиров все больше и больше. В то же время нам нужно все время это сотрудничество совершенствовать. Открытие новых авиамаршрутов имеет перспективу в плане развития межрегионального сотрудничества», - отметил глава Украинского государства.