Янукович хочет, чтоб между Украиной и Россией было больше авиарейсов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что важным направлением сотрудничества Украины и Российской Федерации является развитие и налаживание авиасообщения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на Втором Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме в Донецке.

Глава государства подчеркнул, что в последнее время увеличивается количество авиарейсов между Украиной и Россией, в частности между столицами двух стран.

«С каждым годом мы будем перевозить пассажиров все больше и больше. В то же время нам нужно все время это сотрудничество совершенствовать. Открытие новых авиамаршрутов имеет перспективу в плане развития межрегионального сотрудничества», - отметил глава Украинского государства.