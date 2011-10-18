Янукович: Украина и ЕС встретятся, когда в этом будет необходимость

Представители Украины и Европейского Союза всегда будут встречаться как партнеры, когда в этом будет необходимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Донецке на совместном с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ брифинге.

«Мы всегда будем встречаться как партнеры с Европейским Союзом, с представителями Еврокомиссии тогда, когда в этом будет необходимость», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина и ЕС продолжают переговоры о подготовке соглашения об ассоциации и в ближайшее время в переговорах ожидается прогресс.

«Есть две договаривающиеся стороны. Это будет зависеть от того, каким образом будет достигнут прогресс в ближайшее время. У нас есть соответствующие планы, и мы хотим услышать Европейский Союз», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.