Результаты исследования качества информподдержки гостей Евро-2012

В среду, 19 октября, в 11:00 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция на тему: «Язык до Киева не доведет: сотни тысяч интуристов-беспризорников рискуют заблудиться в Украине во время Евро-2012».

В ходе пресс-конференции представители проекта «Украина для гостей» и Центра потребительского контроля «ЧЕК» анонсируют результаты исследования качества информационной поддержки гостей ЧЕ-2012.

В ходе исследования было выяснено, что в следующем году многие гости Украины из стран дальнего зарубежья могут оказаться в ситуации, когда им никто не сможет помочь и подсказать правильный маршрут и адрес места пребывания. Государство недооценило важность информационной поддержки туристов-гостей чемпионата. Что впоследствии обернется огромными потерями для всей украинской туристической индустрии. Местные власти пытаются исправлять ситуацию, но делают это несистемно. Бизнес также работает без единой координации усилий. Журналисты Центра потребительского контроля «ЧЕК» в течение года искали ответы на вопрос «Что должна сделать Украина, чтобы гости Евро-2012 захотели приехать в нашу страну после чемпионата?». Ответы будут даны на пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

генеральный директор Издательской группы «Наш Продукт» Александр ДРАНИКОВ,

руководитель проекта «Украина для гостей» Сергей СМИРНОВ,

координатор Центра потребительского контроля «ЧЕК» Игорь КАНЕВСКИЙ.

Адрес проведения пресс-конференции: Информационное агентство «Наш Продукт», г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1. Схема проезда приведена здесь.

В пресс-центре предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi. Мероприятие будет транслироваться на веб-сайте информагентства в режиме он-лайн.

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