Европейские либералы предлагают Украине определиться

Европейские либералы убеждены, что судебные процессы над оппозиционерами - это падение украинской демократии и свободы.

Как заявил вице-президент Европейской либерально-демократической партии Марк ГЕРРЕРО во время конгресса Либерального движения Литовской Республики в Вильнюсе 16 октября, украинские оппозиционеры обратятся к европейскому правосудию, и оно вынесет решения, основанные на справедливости, а не на политических мотивах, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Украина будущего».

«Как европейский политик я думаю, что выражу мнение всех европейцев, если скажу, что нам не нравятся процессы над лидерами украинской оппозиции. Мы считаем эти процессы политическими, а не юридическими. Как европейцы мы хотели бы видеть их прозрачными, честными и демократическими», - заявил он.

М.ГЕРРЕРО также отметил, что европейская правовая система даст свой ответ на ситуацию с уголовным преследованием оппозиции в Украине: «Мы уверены, что украинские оппозиционеры обратятся к европейскому правосудию, и оно даст другой ответ, основанный на справедливости, а не на политических причинах. Мы внимательно следим за судебными процессами над украинскими оппозиционерами, и уверены, что Европа адекватно на них отреагирует».

Лидер Либерального движения Литовской Республики, министр транспорта и связи Литвы Элигиус МАСИУЛИС, в свою очередь, заявил, что считает процессы над оппозиционерами падением украинской демократии и свободы.

«Я очень отрицательно оцениваю эти процессы, потому что нельзя смешивать уголовные дела с политикой. Это будет большое падение для украинской демократии и свободы. Украина сейчас должна определиться: или это такая страна, как Россия, где подобное стало нормой, или это страна, которая любит демократию, которая предпочитает европейские ценности. Я надеюсь, что разум и демократия победят в Украине», - сказал Э.МАСИУЛИС.

Выступая с трибуны конгресса, лидер партии «Украина будущего» Святослав ОЛИЙНЫК заявил, что правовая система Европейского Союза должна стать на защиту демократии и свободы в Украине.

«Мировая история давно дала ответы на эти вызовы. Диктаторы приходят и уходят, а люди остаются и развиваются. Украинцы достойны жить в свободной семье европейских народов. Европейская правовая система должна стать надежным и действенным инструментом защиты демократии и свободы для Украины», - подчеркнул С.ОЛИЙНЫК.

На Конгресс Либерального движения Литовской республики, который проходил 15-16 октября, собралось более 500 участников, и он состоял из 10 разных политических событий с участием литовских и зарубежных экспертов.

Европейская либерально-демократическая партия (ЕЛДР) представлена в Европейском парламенте депутатской группой «Альянс европейских либералов и демократов». ЕЛДР является третьей по величине партией Евросоюза, имеет 75 мест в Европарламенте и 8 мест в Еврокомиссии.

На национальном уровне партии-члены ЕЛДР представлены в 11 из 27 правительств стран ЕС, включительно с тремя премьер-министрами: Андрус АНСИП (Эстония), Ларс Лекке РАСМУССЕН (Дания), Марк РЮТТЕ (Нидерланды).