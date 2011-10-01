Огрызко: европейская перспектива совсем близко, но...

Процесс ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС будет проходить очень сложно, если украинская власть будет продолжать сегодняшнюю линию в сфере прав человека.

Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

Он убежден, что судебные дела против представителей оппозиционных сил, которые сегодня происходят в Украине, могут очень серьезно навредить нашей стране.

«Мы сегодня действительно подошли к тому, что уже вот-вот парафируем соглашение об ассоциации, затем она должна быть подписана и ратифицирована. Поэтому я очень не хотел бы, чтобы сегодня, в том числе и из-за этих дел, мы потеряли свои европейские перспективы, которые перед нами уже на расстоянии вытянутой руки», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По мнению политика, экономические реформы в Украине невозможны без реализации демократических ценностей: «Не может быть одного без другого. И если мы существенно продвинулись в последнее время в экономической плоскости, то явные сбои в сфере прав человека, законодательстве и т.д. подняли целую бурю в Европе. Поэтому я думаю, что дальше речь пойдет именно о балансе и равномерном продвижении в области прав человека и демократии, верховенства права, и так же в контексте экономических реформ. Без баланса мы не сможем ни продвинуться вперед, ни иметь какого то результата».

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что украинцы действительно должны взять у европейцев те принципы и ту основу, которая не позволит, чтобы правосудие было выборочным.

«Если мы ставим перед собой цель европейской интеграции, то мы, безусловно, должны отвечать всем критериям, которые есть сегодня у демократической Европы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы те мессиджи, которые вчера, сегодня и еще раньше прозвучали в сторону руководства Украины, были действительно услышаны, и из них были сделаны правильные выводы», - подчеркнул он.