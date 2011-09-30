Янукович предложил ЕС «шаг к Европе, в которой будет больше свободы»

Инициатива "Восточное партнерство" должна быть обеспечена надлежащими финансовыми ресурсами со стороны Европейского Союза.

Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, как считает В.ЯНУКОВИЧ, «Восточное партнерство» должно играть важную роль в поддержке государств-партнеров в проведении реформ, связанных, в частности, с имплементацией будущих соглашений об ассоциации. Это обусловливает необходимость обеспечения «Восточного партнерства» надлежащими финансовыми ресурсами со стороны ЕС, сказал Президент.

Со своей стороны украинским правительством, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, уже сегодня разрабатывается план первоочередных мер, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации и выполнении Украиной своих обязательств.

Президент Украины отметил, что Соглашение об ассоциации вместе с созданием углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом станет знаковым этапом полномасштабной политической и экономической интеграции Украины в ЕС.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в свое время Украина первой начала движение в направлении реализации базовых целей «Восточного партнерства», а именно - переход отношений с ЕС в формат политической ассоциации и экономической интеграции. «Результатом наших совместных с Европейским Союзом усилий уже в ближайшее время должно стать заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», – отметил Президент.

«Это шаг к Европе, в которой будет больше свободы. Свободы торговли. Свободы обмена услугами. Свободы передвижения капитала и рабочей силы», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.