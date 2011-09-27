Тимошенко просит западных лидеров подписать Соглашение об ассоциации

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости как можно скорее подписать соглашение с ЕС об ассоциации, независимо от результатов судебного рассмотрения ее дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам во время технического перерыва в судебном заседании.

«Я обратилась к лидерам Европейского Союза и сказала о том, что нужно четко разделять ЯНУКОВИЧА и его окружение и народа Украины как неотъемлемой составляющей европейской семьи. И я попросила не ставить ни в какую зависимость все, что происходит сейчас с моей собственной судьбой, в какую-то зависимость от того, будет подписано соглашение ассоциации или нет, потому что подписание соглашения об ассоциации - это исторический этап, историческое событие, которые нужно сделать не для того, чтобы каким-то образом отметить ЯНУКОВИЧА, а для того, чтобы раз и навсегда закрыть нам путь в прошлое», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно подписание соглашения с ЕС об ассоциации Украины поставит точку во всех дискуссиях вокруг путей будущего развития Украины.

«Альтернативы объединения Украины в европейское сообщество, со странами Европейского Союза не существует, и никакие Януковичи ни с каким свертыванием демократии, ни с какими коррупционными выходками и политическими репрессиями, я убеждена, не способны остановить исторический путь Украины в европейское сообщество», - подчеркнула она.