Суд рекомендовал Луценко о лечении договариваться с руководством СИЗО
13:31, 27 сентября 2011Политика
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Адвокат требовал госпитализации
|Алексей БАГАНЕЦ
Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свой отказ тем, что организация предоставления безотлагательной скорой помощи подсудимому не требует вмешательства судебного органа, а является обязанностью администрации СИЗО.
После оглашения решения суд продолжил допрос свидетелей по делу Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Алексей БАГАНЕЦ просил суд немедленно решить вопрос о госпитализации Ю.ЛУЦЕНКО в связи с резким ухудшением его здоровья.
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