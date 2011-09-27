Суд рекомендовал Луценко о лечении договариваться с руководством СИЗО

Печерський районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвоката о госпитализации экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свой отказ тем, что организация предоставления безотлагательной скорой помощи подсудимому не требует вмешательства судебного органа, а является обязанностью администрации СИЗО.

После оглашения решения суд продолжил допрос свидетелей по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Алексей БАГАНЕЦ просил суд немедленно решить вопрос о госпитализации Ю.ЛУЦЕНКО в связи с резким ухудшением его здоровья.