Возобновив вещание, владельцы ТК «Фора» изменят директора

Владельцы харьковского телеканала «Фора» пока не могут влиять на ситуацию, связанную с прекращением выхода канала в эфир. Об этом 26 сентября в пресс-центре ІА STATUS QUO заявил учредитель канала Константин ДОЛЖЕНКО. По его словам, с августа он вместе с директором компании-оператора «Украинские цифровые коммуникации» Максимом ЦЗЯНОМ отстаивает права собственности на телеканал в суде.

«Из официальных выписок реестра ценных бумаг нам стало известно, что есть еще два субъекта, которые претендуют на право собственности телекомпанией», – сообщил К.ДОЛЖЕНКО. По его словам, ими являются Андрей ПЕРЕЕДЕНКО (председатель правления АО «Инвестор», задержанный на прошлой неделе следователями УМВД Украины в Харьковской области) и компания «Мультимедиацентр».

По словам К.ДОЛЖЕНКО, когда у канала «Фора» начались проблемы с вещанием, он пытался их решить, однако “неожиданно столкнулся с сопротивлением со стороны руководства телекомпании”.

«К сожалению, я не смог ничего сделать, потому что и.о. гендиректора телеканала Ирина РУБАШКО заявила мне: «А вы, собственно, кто?». Что же, подождем, пока суд решит, кто я», – отметил К.ДОЛЖЕНКО.

Основатель «Форы» прибавил, что руководство ТК сегодня действует в интересах третьих лиц, которые также претендуют на право собственности телекомпанией. При этом, по его утверждению, по вине И.РУБАШКО образовалась задолженность перед провайдером, исчез сигнал, и ничего не делается, чтобы исправить ситуацию.

Как только удастся возобновить право собственности, добавил К.ДОЛЖЕНКО, первое, что будет сделано, – возобновят сигнал и назначат другого директора канала, «который будет специалистом не только в журналистике, но и техническим специалистом». Информационно-семейная направленность канала, по его словам, меняться не будет.

Раньше М.ЦЗЯН заявлял о том, что ситуацию с отключением харьковских телеканалов «Фора» и А/ТВК якобы спровоцировали руководители этих каналов (УЦК обеспечивала передачу сигналов с обоих телеканалов). М.ЦЗЯН подчеркнул, что в УЦК готовы обеспечивать передачу сигналов, но «руководители каналов, заявляя о давлении на свободу слова, пока не выступали с конкретными инициативами о возобновлении сотрудничества».

По словам М.ЦЗЯНА, в штате телекомпании А/ТВК сегодня официально зарегистрирован только один работник – гендиректор Елена БАРАННИК. Аналогичная ситуация сложилась и на «Форе», в связи с чем возникают вопросы относительно выполнения телекомпанией условий лицензии.

«Кто создает собственный авторский продукт, который описан в программной концепции каналов? Ведь так недолго потерять лицензию, выданную Нацсоветом», – сказал директор УЦК, отстаивая вместе с К.ДОЛЖЕНКО право собственности на ТРК «Фора». Кроме того, по его словам, в ТРК «Фора» была незаконно изменена лицензия на радиовещание.

«Фактически ее незаконно продали. Сейчас радио «Фора» называется «Люкс FM» и контролируется львовянами» – сообщил М.ЦЗЯН.

Раньше Харьковский городской голова Генадій КЕРНЕС заявил о том, что именно конфликт владельцев якобы завел харьковские телеканалы в тупик.

Вещание харьковских телеканалов «Фора» и А/ТВК прекращено с 14 сентября. К.ДОЛЖЕНКО является учредителем телекомпании «Фора» с 2006 г. ООО «Украинские цифровые коммуникации» – всеукраинский оператор телекоммуникации. Занимается магистральным распространением телекоммуникационного сигнала, в частности, телевизионного и Интернет. Входит в группу компаний «Триолан».