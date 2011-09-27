Руководство телекомпаний в Харькове само отключило каналы от эфира?

Провайдер «Украинские цифровые коммуникации» готов в любой момент включить сигнал харьковских телекомпаний «Фора» и «Право А/ТВК» и дать его в эфир. Вещание якобы было прекращено по инициативе руководства самих каналов. Об этом 26 сентября в пресс-центре STATUS QUO заявил директор компании УЦК Максим ЦЗЯН.

«Руководство телеканалов «Фора» и «Право А/ТВК» самостоятельно отключило их вещание и теперь прикрывается честными именами провайдеров, чтобы под шумиху о свободе слова скрыть внутренние финансовые проблемы, созданные с их стороны», - заявил М.ЦЗЯН.

По его словам, за последнее время, это уже не первая ситуация с прекращением работы медиапроектов, «связазнных с именем одного и того же человека» (кроме ТК «Фора» и А/ТВК, с недавних пор в эфир не выходят Новости АТН; все три проекта связывают с харьковским экс-губернатором Арсеном АВАКОВИМ).

«Почему, когда в июле им были закрыты информационные службы «Харьковские новости» и «Майдан Свободы», никто не стал на защиту свободы слова? Между тем, и в А/ТВК, и в «Харьковских новостях», которые уже несколько лет выходили в эфир, официально зарегистрирован только один работник – Елена БАРАННИК (экс-директор «Харьковских новостей», гендиректор телеканала А/ТВК). Есть ли у остальных сотрудников записи в трудовых книжках? Каким образом они получали зарплату?» - интересуется М.ЦЗЯН.

Со своей стороны, Е.БАРАННИК сообщила, что «сотрудники «Харьковских новостей» были оформлены по соглашениям как частные предприниматели и налог с зарплаты оплачивался». По словам Е.БАРАННИК, она планировала взять на работу бывших сотрудников «Харьковских новостей», но пока не может этого сделать «в связи с возникшими проблемами».

В свою очередь, представитель владельцев ООО «Харьковские новости» Станислав ШКОЛА вчера признал, что хозяйственная деятельность телевизионной службы «Харьковские новости» велась с нарушениями. По его словам, телеканал А/ТВК никак не согласовал с владельцем закрытия новостей.

«Харьковские новости» де-юре существуют, но де-факто не выходят. Сам коллектив разошелся, и непонятно, можно ли его будет теперь собрать», – прибавил С.ШКОЛА.

М.ЦЗЯН сказал, что в УЦК готов обеспечивать передачу сигналов с каналов «Фора» и А/ТВК, но «руководители каналов, заявляя о давлении на свободу слова, пока не выступали с конкретными инициативами о возобновлении сотрудничества».

«Если раньше у меня было больше вопросов, чем ответов, то теперь есть объяснение, почему в Харькове сложилась такая ситуация. Сегодня имеются все основания допускать, что каналы были отключены их руководством. Видимо, чтобы скрыть последствия действий, имевших место раньше», – заявил М.ЦЗЯН.

«Логика подсказывает мне вероятные мотивы отключения сигналов. На этот счет я сегодня-завтра планирую обратиться к городской прокуратуре», – сообщил М.ЦЗЯН.

Как сообщалось, вещание харьковских телеканалов «Фора» и А/ТВК прекращено с 14 сентября. ООО «Украинские цифровые коммуникации» – всеукраинский оператор телекоммуникации. Занимается магистральным распространением телекоммуникационного сигнала, в частности телевизионного и Интернет. Входит в группу компаний «Триолан».