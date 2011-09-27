Качный: Киевская область будет привлекать китайские инвестиции

Председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ и первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Ярослав МОСКАЛЕНКО обсудили с делегацией рабочей группы Канцелярии по иностранным делам правительства провинции Гуандун Китайской Народной Республики ряд инвестпроектов.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-центре председателя облсовета, во время встречи обсуждались совместные проекты, разработка которых начнется в Киевской области в ближайшее время. В частности, около 1 млрд. дол. инвестиций требует проект строительства новой областной кольцевой дороги, которая протянется на расстоянии 40 км от столицы. А.КАЧНЫЙ убежден, что сам этот проект станет главным импульсом для развития Киевской области как логистического центра страны.

Также обсуждался проект внедрения энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы области, в частности, замена котельных и котлов газового отопления на котлы, которые используют альтернативные источники энергии, например, солнечную. Ориентировочная стоимость проекта - около 200 млн. дол. Стороны обсудили также проект строительства постоянно действующего Китайского культурно-выставочного центра, где будут представлены все провинции КНР – как в культурно-информационном, так и в деловом плане. Председатель Киевского облсовета сообщил, что китайской стороне также было предложено принять участие в строительстве товарных рынков на автомобильных магистралях Киев-Житомир и Киев-Одесса, и презентованы возможности двух технопарков – индустриального в Вышгородском районе и инновационно-технологического - в Фастове.

«Сегодня экономика Китая лидирует в мире по темпам роста, поэтому мы заинтересованы в притоке китайских инвестиций, - заметил А.КАЧНЫЙ во время встречи с руководством провинции Гуандун. – Для столичного региона Китай может стать стратегическим партнером, ведь мы можем предоставить широкие возможности для развития инвестпроектов, в первую очередь, инфраструктурных. Со своей стороны власти Киевской области готовы выступить гарантом прозрачности работы на нашем рынке для китайских инвесторов».

По данным пресс-центра председателя облсовета, в первом полугодии 2011 г. товарооборот между Киевской областью и Китаем составил 78,2 млн. дол. США, в том числе экспорт – 4,1 млн. дол., импорт – 74,1 млн. дол. Из Киевской области в Китай экспортируются жиры и масла, древесина и изделия из нее, молоко и молочные продукты, котлы, машины, нефть и продукты ее переработки. Из Китая во столичный регион – продукты химической промышленности, полимерные материалы и пластмассы, электрические машины и оборудование и т. п.

Гуандун – одна из наиболее экономически развитых провинций Китая. Имеет площадь 178 тыс. кв. км. и население 100 млн. чел. Административный центр – город Гуанчжоу. Провинция имеет развитую промышленную базу и стремительно развивает отраслевую инфраструктуру. Граничит с Гонконгом и Макао.