В Луганске от Януковича требуют выполнить предвыборные обещания

Сегодня в Луганске возле областной государственной администрации чернобыльцы протестовали против сокращения их социальных гарантий и требовали от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА выполнить свои предвыборные обещания.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила под лозунгами «Чернобыльцы против социального геноцида», «Господин Президент, где Ваши гарантии защиты наших прав?», «Уважаемый Президент! Выполни свои предвыборные обещания».

В акции приняли участие около тысячи человек, представители чернобыльских организаций городов Луганской области. Все выступающие требовали от Президента наложить мораторий на внесение каких-либо изменений в Закон Украины №796-ХІІ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

От центральных органов исполнительной и законодательной власти участники акции потребовали сохранения существующих законодательных актов, регулирующих социальные права и гарантии чернобыльцев. Они также потребовали срочно возобновить деятельность рабочей группы при Минсоцполитике по совершенствованию пенсионного обеспечения чернобыльцев.

Кроме того, было принято решение обратиться в Генеральную прокуратуру и к прокурору области по поводу неконституционных решений Кабинета министров и Верховной Рады по внесению изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Как сообщал УНИАН, 3 августа Высший административный суд Украины отказался признать противоправной бездеятельность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, проявившуюся в невыполнении им предвыборных обещаний. В постановлении указано, что суд решил, что предвыборная программа В.Януковича - это средство агитации.