Депутат: у Тимошенко нет шансов выйти на свободу

В окружении экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО не верят ни в ее оправдание, ни в амнистию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кировограде сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», соратник экс-премьер-министра Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его мнению, надежд на другой вариант, кроме получения Ю.ТИМОШЕНКО срока заключения от 7 до 10 лет, нет.

«Не верю в возможность амнистии. Для этого нужно, чтобы она слезно обратилась к Президенту с соответствующей просьбой, признала свою вину. ТИМОШЕНКО никогда этого не сделает», - отметил В.КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, не будет идти речь и об условном сроке, поскольку статья Уголовного кодекса, по которой обвиняют экс-премьера, предусматривает лишение свободы на срок от 7 лет, тогда как условно можно осудить человека лишь к 5 годам.

«Единственная надежда на Европейский суд учитывая большое количество нарушений, допущенных в ходе судебного процесса», - подчеркнул народный депутат.

В.КАЛЬЧЕНКО также подтвердил намерение политической партии ВО «Батькивщина» принимать участие в парламентских выборах в будущем году.

«На заседании фракции мы неоднократно рассматривали этот вопрос. Где бы ни находилась Юлия Владимировна, она останется лидером нашей политической силы. Вопрос правопреемства не стоит. Относительно кандидатов по мажоритарным округам Кировоградской области кандидатуры уже согласованы. О порядке формирования списков говорить еще рано», - отметил депутат.