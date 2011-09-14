Табачник в слове «Малороссия» слышит нежность

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что пребывание Украины в едином духовном пространстве с Россией и развитие культурных связей не может угрожать независимости нашего государства.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Фома».

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, «совместное гуманитарное пространство - духовное, историческое и культурное - способствует одновременно и самоидентификации, и сближению народов».

«Нашу общую историю, мне кажется, безусловно, нужно начинать от Владимира Крестителя, от Ярослава Мудрого, от Александра Невского. И даже тот факт, что еще в XIX и XX веках православное население габсбургской монархии называло себя не украинцами, а русскими и русинами - наиболее красноречивое тому подтверждение», - считает Д.ТАБАЧНИК.

Он напоминает, что исторические и культурные корни и Украины, и России «колоссальны по богатству персонажей, по палитре политических и военных деятелей, по многообразию мнений».

«Нашими общими предками было создано гигантское и, наверное, самое мощное в X-XI веке государство на европейском континенте… В России глубоко почитается святой великий князь Михаил Черниговский - разве нужно его по территориальному признаку вписывать только в формирование украинский самоидентичности? Он великий подвижник, принявший мученическую смерть и, мне кажется, одинаково почитаемый на просторах России, Украины и Белоруссии», - констатирует Д.ТАБАЧНИК.

Вместе с тем, он объясняет, что в названии «Малороссия» изначально заложены «нежность и почтение к родине исторической Руси», а не сознательное унижение Украины.

«В том, как пытаются сегодня исказить эту позицию, выдав Украину за что-то приниженное и незначительное - ложь политиков и большая трагедия нашего непонимания», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

«Малая Русь - это синоним Руси изначальной… Ведь во всех славянских языках есть аналог, демонстрирующий, что слово «малая» в данном случае не является принижением. Поляки именно так называют сердце своей страны, откуда пошла их государственность - Малопольска. В Праге центральная, основная и древнейшая часть города называется «Мала Страна», - объяснил министр образования.