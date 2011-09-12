«Батькивщина»: жизни Тимошенко угрожает реальная опасность

Объявление двухнедельного перерыва в судебном заседании означает, что власть планирует еще две недели абсолютно безосновательно держать экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению партии «Батькивщина».

«Сегодня власть признала, что не может вынести приговор по газовому делу, поскольку не имеет для этого никакого законного аргумента. Дело развалилось. В то же время, сделав 2-недельный перерыв, заказчики и исполнители преследования ТИМОШЕНКО оставляют ее за решеткой, хотя юридических оснований для этого не существует, - отмечает «Батькивщина» и требует немедленно освободить Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Однопартийцы Ю.ТИМОШЕНКО напоминают, что «экс-премьер незаконно находится за решеткой уже 38 дней, и все это время власть запрещает ей пройти надлежащее медицинское обследование, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья».

«Для этого издевательства есть только одно определение: это пытки, которые власть применяет к своему главному политическому оппоненту. В связи с этим жизни Юлии ТИМОШЕНКО угрожает реальная опасность», - заявляют в «Батькивщине».

В партии убеждены, что «взятая 2-недельная пауза не поможет В.ЯНУКОВИЧУ скрыть развал заказного дела и уклониться от вопросов относительно политических репрессий в Украине во время запланированных на этот период международных визитов».

«Прекратить политические репрессии и пытки за решеткой Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других представителей оппозиции; закрыть фальшивые заказные дела без каких-либо промедлений и перерывов - это требование «Батькивщины», которое поддерживает украинская и международная общественность», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.

Экс-премьер-министр выразила убеждение, что объявление такого длительного перерыва в заседании суда по рассмотрению возбужденного против нее дела свидетельствует о том, что дело разваливается.