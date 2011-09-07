Тимошенко так и не поняла, в чем ее обвиняют

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что так и не получила четкого и внятного объяснения, в чем она обвиняется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», во время дачи показаний в Печерском райсуде Киева она заявила, что «сторона обвинения делает попытку подмены понятий».

«У суда на эту минуту нет ни одного доказательства нарушения мной закона», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, против нее режимом, с помощью прокуратуры, ведется «грубая, черная, пропагандистская кампания».

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на странные процессуальные действия и темпы фальсификации дела со стороны власти: в один день, 17 июня, была пройдена процедура, которую по всем другим делам проходят месяцами.

«В тот день, когда незаконно был составлен обвинительный приговор, в тот же день дело передали в суд, в тот же день якобы автоматически дело попало к судье КИРЕЕВУ, который только месяц как указом ЯНУКОВИЧА был назначен судьей в Печерский суд», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера парии «Батькивщина», ей «так и не смогли в простой, понятной форме объяснить суть преступления. Судья КИРЕЕВ после двухчасовой попытки сформулировал, что я точно знала, что нужны были директивы правительства для заключения контрактов между хозяйствующими субъектами».

По ее словам, Генпрокуратура так и не доказала необходимость принятия правительственных директив для того, чтобы субъекты хозяйствования, даже с государственной формой собственности, могли заключать контракты.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что таких требований не содержалось в действующем на момент заключения контрактов Законе "О Кабинете министров".

«Меня обвиняют не в том, что контракты неэффективные, а в том, что подписывала директивы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не обязана доказывать свою невиновность, Генпрокуратура должна была предоставить безусловные доказательства того, что для работы хозяйствующего субъекта нужны правительственные директивы», - подчеркнула экс-премьер-министр.