Бютовцы пришли в парламент в черных футболках

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" внесли в сессионный зал парламента плакат с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой с надписью – «Ні політичним репресіям, Україні – волю!». Как передает корреспондент УНИАН, депутаты одеты в черные футболки, на спинах написано «Батьківщина понад усе», а на груди такое же изображение Ю.ТИМОШЕНКО, как на плакате с надписью «Україні – волю!».

Плакаты депутаты скотчем прикрепили на своих рабочих места.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится открытие 9-й сессии Верховной Рады шестого созыва и торжественное заседание по случаю празднования 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины.