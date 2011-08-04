Власенко: Генпрокуратура признала, что "газовое дело" Тимошенко заказное

Генеральная прокуратура признала, что уголовное дело против Юлии Тимошенко носит заказной политический характер.

Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко после допроса свидетеля обвинения - бывшего заместителя Генпрокурора Виктора Кудрявцева.

Власенко напомнил, что в январе своим письмом Виктор Кудрявцев «четко определил, что никаких директив на переговоры с «Газпромом» не нужно было, и Тимошенко действовала в пределах полномочий».

«Аналогический вывод за подписью Генерального прокурора был направлен в адрес главы администрации президента Сергея Левочкина», - добавил он.

«Это означает, что это была не частная позиция Кудрявцева, это не было позицией одного лица - заместителя Генпрокурора, а речь идет о том, что руководство такого органа как ГПУ признало невиновность Тимошенко, и заместитель Генпрокурора, в сущности, признал, что Тимошенко действовала абсолютно законно», - отметил Сергей Власенко.

Народный депутат считает, что такие факты свидетельствуют о том, что дело против Юлии Тимошенко готовилось как заказное, «поскольку в нормальной ситуации следователь не выступал бы против органа, в котором работает».

«Эти факты также подтверждают, что заказность дела возникла в конкретный исторический период - когда стало понятно, что дела о «киотских деньгах» и автомобилях «Опель» разваливаются, и было сфабриковано газовое дело», - цитирует сайт БЮТ-Батькивщины.