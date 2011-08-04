Огрызко в суде говорит, что Харьковские соглашения не лучше

В судебном рассмотрении дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года объявлен технический перерыв на 5 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен в связи с тем, что во время допроса бывшего министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО оказалось, что в материалах уголовного дела отсутствует межправительственное украинско-российское соглашение от 2001 года, которое предусматривало необходимость ежегодного подписания протокола о поставках газа в Украину и его транзите.

Экс-министр иностранных дел считает, что Украина в 2009 году подписала не самые оптимальные газовые соглашения с Россией. «В случае консолидированной позиции мы могли бы подписать документ с лучшими условиями», - считает В.ОГРЫЗКО.

При этом бывший министр отметил, что 19 января 2009 года тогдашний премьер Ю.ТИМОШЕНКО выступала сразу в двух ипостасях – главы правительства и председателя НАК «Нафтогаз Украины». «Что, мне кажется, неправильным», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО также сообщил суду, что Министерство иностранных дел Украины было отстранено от участия в переговорах 2009 года на всех этапах.

«Я никого ни в чем не обвиняю. В нашей истории были случаи, когда и премьер-министры, и Президенты вели переговоры таким способом, но это, я думаю, стало следствием правового нигилизма», - считает бывший министр.

По его мнению, логическим продолжением такого правового нигилизма в 2010 году стали и Харьковские соглашения. «Оба этих соглашения должны быть отменены, и для этого есть все правовые основания», - убежден В.ОГРЫЗКО.

Допрос В.ОГРЫЗКО начался в 11.45. Председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ попросил экс-министра остаться в зале судебного заседания на время перерыва.