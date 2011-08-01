Новый защитник Тимошенко не знает, сможет ли придти в следующий раз

Новый защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что в четверг, 4 августа, он принимает участие в другом судебном заседании, и поэтому под угрозой его участие в заседании по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ заявил сегодня журналистам.

«В четверг я должен быть на другом заседании. К сожалению, судья даже не спросил, есть ли у участников процесса другие дела на этот день», - сказал он.

Ю.СУХОВ уточнил, что он принимает участие в судебном заседании по делу экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. В частности, на 4 августа на 9 чаов утра запланировано зачитывание обвинительного заключения по делу А.МАКАРЕНКО. «Я не знаю, как будут происходить оба заседания, и как я буду принимать участие в обоих заседаниях», - сказал он, добавив, что одно заседание может быть перенесено.

Ю.СУХОВ также заметил, что на следующем судебном заседании по делу Ю.ТИМОШЕНКО он снова будет просить суд предоставить ему дополнительное время для ознакомления с материалами дела. «Сегодня я был статистом, и не мог даже нормально задавать вопросы», - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело против Ю.ТИМОШЕНКО, объявил перерыв в заседании до 10 часов утра 4 августа.

Перерыв объявлен для предоставления новому защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Юрию СУХОВУ времени на ознакомление с материалами дела.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВ просили суд дать два месяца на ознакомление с делом.