Россия выдала Ландика-младшего

Сегодня краснодарский суд принял решение об экстрадиции в Украину депутата Луганского горсовета Романа Ландика. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на информированный источник в МВД.

«Суд принял решение выдать Ландика Украине. Хотя его адвокаты пытались оспорить законность самого задержания депутата на территории России. Кроме этого, адвокаты внесли ходатайство об изменении меры пресечения Ландику. Но суд не учел их аргументы, и пока Роман Ландик остается под стражей», - сказал собеседник.

Ландика-младшего объявили в розыск 9 июля после того, как он избил в ресторане «Баккара» 20-летнюю Марию Коршунову. Вчера в Луганске ее адвокат принимал участие в следственных действиях: «Каких - я не могу сказать, поймите, это все в интересах самого следствия и моей подзащитной», - пояснил он.

Сторона Ландика также предлагала уладить конфликт. «Такое желание было нам передано, но как именно они намерены сделать это, никаких конкретных предложений пока не было», - рассказал адвокат.