Защита Луценко хочет привлечь Ющенко

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН рассчитывает, что суд удовлетворит ходатайство о привлечении в качестве свидетеля экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к судебному процессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Это ходатайство уже было заявлено, но не было удовлетворено. Суд счел это преждевременным и, вероятно, вернется к нашим ходатайствам в процессе, уже после всех допросов свидетелей обвинения", - сказал И.ФОМИН.

Адвокат напомнил, что Ю.ЛУЦЕНКО обвиняется в превышении служебных полномочий при организации празднования Дня милиции во дворе "Украина".

"День милиции - это государственное мероприятие, и, естественно, Президент (В.ЮЩЕНКО) присутствовал не гулянке, наверное, а на вручении наград. Я не понимаю, как вообще можно было предъявлять такое обвинение. Он что - свадьбу справлял? Ему инкриминируют, что он вручал цветы и медали, так он не сам их вручал, их Президент вручал. Если это факт преступления, то они - соучастники", - добавил И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Ю.ЛУЦЕНКО и его защита на очередном судебном заседании в Печерском районном суде Киева заявили ходатайство о привлечении в качестве свидетелей и проведения их допросов экс-президента В.ЮЩЕНКО, действующего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА и других должностных лиц, которые проводили торжества по случаю профессиональных праздников в своих ведомствах. Однако суд отказал Ю.ЛУЦЕНКО и его защите в удовлетворении этого ходатайства.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

В конце мая - начале июня Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой относительно незаконности возбуждения против него в Украине уголовного дела и содержания под стражей, а также нарушения его права на защиту.