Власенко о Фирташе, правящей элите и американском суде

Ответчиками в американском суде вместе с Фирташем может стать руководящая элита Украины. Об этом в интервью газете «Экспресс» заявил защитник Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Так он, в частности, прокомментировал перспективы рассмотрения судебного иска Юлии Тимошенко к Дмитрию Фирташу и подконтрольной ему компании «РосУкрЭнерго», который недавно был принят к рассмотрению в суде Нью-Йорка, США.

Власенко напомнил, что в своем иске Юлия Тимошенко требует возмещения 10 млрд. долларов убытков, причиненных государству Украина и всем ее гражданам коррупционными действиями Фирташа и его окружения, которому действующая власть, по убеждению Тимошенко, незаконно передала 12 млрд. куб. г. государственного газа.

При этом Власенко отметил, что господин Фирташ имеет экономические связи с США, поэтому его дело подпадает под юрисдикцию этой страны.

Отвечая на вопрос журналистов «Экспресса» о том, может ли в результате стать ответчиком по этому делу кто-то из нынешней власти, защитник Юлии Тимошенко сказал:

«Конечно, я этого не исключаю. По крайней мере украинские СМИ достаточно аргументированно говорят о том, что бизнес-партнерами Фирташа являются представители нынешней власти, в частности, вспоминают имена руководителя Администрации Президента Сергея Левочкина, министра топлива и энергетики Юрия Бойко, председателя Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского и других людей, входят в правящую элиту страны», - цитирует интервью сайт БЮТ-Батькивщины.

Также, добавил Власенко, решение американского суда распространяется на все страны, где есть собственность ответчика.

«И даже если будут проблемы с выполнением решения суда в Украине, его выполнят другие государства в любой стране мира. В частности, в Швейцарии, где размещена штаб-квартира «РосУкрЭнерго», и в Австрии, где есть активы, принадлежащие Фирташу», - заметил он.