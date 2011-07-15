Прокуроры в обвинении Тимошенко ссылаются на показания Ющенко

В Печерском районном суде г. Киева уже более двух часов продолжается оглашение обвинительного заключения по делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, обвинительное заключение зачитывает представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА.

За это время в обвинительном заключении приводились показания экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО, уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, бывшего министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, бывшего заместителя генерального прокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ, народного депутата от Партии регионов Владимира ОЛЕЙНИКА, бывшего министра образования Ивана ВАКАРЧУКА.

Прокурор ссылается в своем заключении также на результаты экспертиз, которые проводились экспертными институтами.