Милиция после «зачистки» Печерского суда, считает себя потерпевшей

Работники милиции, которые вчера в Печерском районном суде Киева освобождали помещение от журналистов и народных депутатов, заявили, что являются потерпевшими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК во время заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

После заседания В.ФАРИННИК уточнил, что в органы милиции поступили заявления не только от работников милиции, но и от народных депутатов. Относительно заявлений от журналистов ему ничего не известно.

В.ФАРИННИК сообщил, что милиция сейчас собирает материалы, в том числе и материалы видеофиксации событий. «Там может быть даже криминальное преступление», - сказал он.

По словам начальника Главного следственного управления МВД, милиция приняла решение направить эти материалы в прокуратуру города Киева. «Чтобы они (прокуратура – УНИАН) дали оценку, потому что одной из сторон была милиция, и то, что делалось там, оно делалось только после того, когда председательствующий в процессе давал соответствующие поручения», - сказал В.ФАРИННИК.

Он также выразил свою собственную точку зрения относительно вчерашних событий. В.ФАРИННИК подчеркнул, что милиция всегда пытается действовать толерантно. Он заметил, что нужно считаться с тем, что вчера в Печерском райсуде возникла неординарная ситуация. «Но мы действуем сдержанно, и не будем нарушать закон», - сказал представитель МВД.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ выразил мнение, что вчера со стороны милиции не было никаких притеснений. «Я думаю, что здесь говорить о притеснениях не приходится. Но если были конкретные факты, повреждение конкретной камеры (телекамеры «5 канала) мы его рассмотрим и примем решение», - сказал заместитель генпрокурора.

По мнению Е.БЛАЖИВСКОГО, судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО освещается очень хорошо. Он заметил, что нигде в мире нет такого широкого освещения. «Наверное, желающих осветить было больше, чем возможности судебного зала, возможно, что так, я не знаю деталей», - сказал он.

Руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис ИВАНЕСКО предложил представителю в Украине международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксане РОМАНЮК, которая и затронула вопрос относительно притеснения журналистов во время вчерашнего заседания Печерского суда, собрать мировой опыт о том, как происходят подобные судебные процессы, в том числе относительно экс-руководителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА, в мире.

Он выразил мнение, что анализ такого опыта позволит понять, чего не хватает Украине. В частности, Д.ИВАНЕСКО заметил, что, возможно, можно говорить об аккредитации СМИ при судах.