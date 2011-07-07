Какие требования украинцы выдвигают к школьному образованию (опрос)

Для большинства украинцев высокое качество образования является главным критерием хорошей школы.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина исследования, переданные агентству УНИАН.

В частности, отмечается, что более половины украинцев считают, что сегодня в сфере образования наиболее остро ощутимы нестабильность и недостаточная проработка учебных программ и учебников (58,1%), а также изменение системы оценки знаний учащихся и введение тестирования (55,3%).

Слабая материально-техническая база школ беспокоит 43,2% опрошенных.

Около трети респондентов полагают, что слабыми местами украинского образования являются материальные проблемы педагогов (39,4%).

Около трети опрошенных среди проблем назвали недостаточное внимание воспитанию учащихся (36,3%), низкую квалификацию педагогов (31,8%), несоответствие образования потребностям общества, работодателя (30,2%).

Более четверти опрошенных считают основной проблемой школы низкое качество образования (29,6%), взятки, коррупцию (26,9%), недостаток кадров (25,8%), недоступность образования (24,3%).

Отсутствием мотивации у педагогов и учащихся взволнованы 8,9% украинцев.

Только 2,6% опрошенных полагают, что сегодня в сфере украинского образования проблем нет.

Высокое качество образования, по мнению большинства украинских граждан (73,2%), – главное требование к хорошей школе.

Около половины респондентов назвали главными критериями хорошей школы высококвалифицированный педагогический состав (55,2%) и хорошее материально-техническое оснащение (50,1%).

Бесплатное обучение – важный критерий для 42,8% опрошенных.

Гарантия поступления выпускников данной школы в вуз является главным требованием к школе у 41,3% украинцев, возможность дополнительных развивающих занятий – у 30,2%, хорошо поставленная в школе воспитательная работа – у 27,4% респондентов, уважительное отношение к ученикам – у 26,8%.

Для каждого четвертого респондента (25,3%) крайне важна безопасность в школе.

Требования к качеству спортзала и наличию спортивных секций выдвигают 8,3% украинцев.

Другие требования к школе предъявляют 3,3% респондентов, а 2,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Большая часть граждан Украины (42,8%) при выборе школы для ребенка наиболее важным критерием считает положительные отзывы о преподавателях этой школы от соседей, знакомых, родственников.

На специализацию школы или наличие в ней специализированных классов обращают внимание 40,2% респондентов.

Почти треть украинцев (33,4%) ориентируются на удобное расположение школы.

Высокий процент выпускников школ, поступающих в вузы, как критерий важен для 29,2% опрошенных, а 29% придают значение известности и авторитету школы.

Более четверти респондентов (28,1%) привлекает дешевизна обучения в школе и отсутствие необходимости дополнительно платить за него.

Отдать ребенка в школу, в которой раньше учились сами, предпочитают 8,2% украинских родителей, а 3,1% руководствуются другими критериями при выборе школы для ребенка.

Затруднились ответить на данный вопрос 2,5% респондентов.

Более половины украинцев (53,9%) считают, что при принятии изменений в сфере школьного образования государство руководствуется экономическими факторами.

Значительная часть опрошенных (42,3%) полагает, что на принятие изменений влияют местные условия (регион, тип населенного пункта, доступность школ) и внедрение прогрессивных методик образования (41,4%).

По мнению каждого третьего украинца (34,1%), государством учитывается соответствие получаемого образования международным стандартам, кроме того, материально-техническая база школ – по мнению 32,2%, наличие квалифицированного педагогического состава и учебных программ – по мнению 29,2% респондентов.

Каждый пятый украинец (19,6%) полагает, что при принятии изменений в сфере школьного образования государство учитывает общественное мнение и мнение родителей, а 17,2% - психологическую готовность детей к школе.

По мнению 6,4% респондентов, государство учитывает другие факторы, а 7,8% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Телефонный опрос на тему: «Проблемы школьного образования» проводится с 3 по 5 июля. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов, в семьях которых есть дети дошкольного и школьного возраста, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.